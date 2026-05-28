ФПК предусмотрела около 14,5 млн билетов в направлении Черного моря и Кавказа

АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) предусмотрело к продаже около 14,5 млн мест в поездах, следующих к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод в период с 1 мая по 30 сентября 2026 года. Как сообщили РБК Краснодар в пресс-службе перевозчика, показатель сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В компании уточнили, что по состоянию на 25 мая пассажирам уже доступны более 5 млн мест на рейсы до 22 августа. Продажа билетов на большинство поездов ФПК открывается за 90 суток до отправления.

По предварительным прогнозам перевозчика, объем пассажиропотока в летний сезон также останется на уровне 2025 года. Перевозки будут обеспечивать как круглогодичные, так и сезонные составы, заранее включенные в график движения.

На летний период в расписании предусмотрено 144 пары поездов, следующих к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа, тогда как годом ранее их было 142 пары. В ФПК добавили, что при необходимости и наличии технической возможности число вагонов в составах может быть увеличено.

Вячеслав Рыжков