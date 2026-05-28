В администрации Анапы произошли кадровые перестановки

На 13-й сессии Совета, прошедшей под председательством Вячеслава Вовка, рассмотрели ряд кадровых и организационных вопросов, сообщила глава города Светлана Маслова.

В частности, на должность заместителя главы муниципалитета согласована Елена Давыдченко. Отмечается, что большую часть профессиональной деятельности она посвятила работе в финансовой системе, а в 2020–2026 годах занимала пост заместителя министра финансов Республики Крым. Имеет звание «Заслуженный экономист Республики Крым».

На должность начальника управления территориальной безопасности администрации согласован Андрей Пападопулос, ранее возглавлявший подразделение по взаимодействию с правоохранительными органами.

Кроме того, депутаты утвердили изменения в структуре администрации, предусматривающие сокращение дублирующих функций, перераспределение полномочий и уточнение зон ответственности ряда управлений. По оценке администрации, это позволит оптимизировать управленческие процессы и усилить работу по ключевым направлениям, включая формирование доходной части бюджета.

Светлана Маслова поблагодарила депутатский корпус за поддержку решений, направленных на развитие городского управления.

