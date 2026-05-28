В Новороссийске будут судить бывшего чиновника и его сообщника

В Новороссийске в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения и предпринимателя, обвиняемых в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при реализации схемы хищения бюджетных средств, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По версии следствия, летом 2024 года 38-летний начальник муниципального учреждения вступил в сговор с 35-летним индивидуальным предпринимателем, который ранее выполнил ремонтные работы на объекте городской набережной. После завершения работ фигуранты, как полагает следствие, организовали оформление фиктивного контракта на благоустройство территории, формально заключённого с подконтрольным ИП.

Несмотря на фактически уже выполненный объём работ, чиновник инициировал закупочную процедуру у единственного поставщика, установил сжатые сроки исполнения и, как утверждается, обеспечил завышение стоимости работ и материалов почти на 3 млн руб.

Противоправная схема была выявлена сотрудниками ОЭБиПК Новороссийска. Материалы уголовного дела направлены в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков