АвтоВАЗ добавит в палитру Lada Azimut новые цвета

На кроссовере Lada Azimut будут использоваться как цвета, уже известные по другим моделям, так и новые эмали, сообщили в пресс-службе завода.

Речь идет как минимум о трех новых цветах: бежевом «Гоби», зеленом «Эмеральд» и цвете морской волны «Серенада». Как отмечается, на этапе презентации они получили высокую оценку.

Компания завершила цикл испытаний новых эмалей и других лакокрасочных материалов для кроссовера. Для лабораторных испытаний были подготовлены пластины из кузовного металла, окрашенные по основной технологии. Их среди прочего испытывали на стойкость к ударам гравия, царапанию, воздействию влаги и температуры, стойкость к ультрафиолетовому излучению и к биологическим воздействиям со стороны птиц и насекомых. Кроме того, проверялась стойкость к воздействию кислоты.

При обработке кузовных панелей Lada используются цинковое покрытие, фосфатная плtнка, катафорезный грунт, полиэфирный грунт, базовая эмаль и покрывной лак, применяются шовная и противогравийная мастики, а также заводской антикор для обработки скрытых полостей кузова.

Сабрина Самедова