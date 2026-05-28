Калининградец отсудил 15 млн рублей за неисправный автомобиль

Житель Калининграда добился через суд компенсации за автомобиль с серьезными неисправностями. Общая сумма выплат превысила 15 млн рублей. Мужчина приобрел новую машину за 3,5 млн рублей, однако спустя два года эксплуатации у автомобиля выявились серьезные проблемы с рулевым управлением, сообщили в региональном управлении судебных приставов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владелец обратился по гарантии, но результат ремонта его не устроил. После этого он решил расторгнуть договор купли-продажи в судебном порядке.

Суд поддержал требования покупателя. Производителя обязали вернуть стоимость автомобиля, компенсировать разницу в цене, выплатить неустойку, моральный вред и штраф. В итоге сумма взыскания достигла 15 млн рублей.

После возбуждения исполнительного производства приставы арестовали счета компании, а также запретили регистрационные действия в отношении 23 грузовых фургонов Hyundai. После введения ограничений организация полностью погасила задолженность.

Кроме того, компании пришлось выплатить исполнительский сбор в размере 1,7 млн рублей за несвоевременное исполнение решения суда.

