Жители Ставрополья держат около 15 млрд рублей на валютных вкладах

Банк России не фиксирует в 2026 году существенного роста спроса на валютные кредиты и депозиты со стороны бизнеса и населения Ставропольского края на фоне укрепления рубля. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в ставропольском отделении Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В регуляторе отметили, что рублевые банковские продукты продолжают оставаться приоритетными как для корпоративных клиентов, так и для граждан. В первом квартале 2026 года бизнес региона привлекал кредиты исключительно в рублях. Для населения доля рублевых кредитов составила 99,998%.

По данным Банка России, на 1 апреля 2026 года объем вкладов и других привлеченных средств населения в Ставропольском крае достиг 606,7 млрд руб. без учета счетов эскроу, увеличившись за год на 16,3%. Основную часть сбережений жители региона продолжают хранить в национальной валюте. Объем рублевых вкладов составил 591,7 млрд руб., или 97,5% от общего объема накоплений.

На валютные вклады приходится около 15 млрд руб., их доля в структуре сбережений населения за год существенно не изменилась и составляет 2,5%. В структуре депозитов бизнеса доля валютных средств остается еще ниже — менее 0,4%.

В Банке России отмечают, что интерес к рублевым инструментам поддерживается высокой доходностью депозитов и низким спросом на валютные операции внутри страны. Аналитики рынка также указывают, что компании и население предпочитают размещать свободную ликвидность в рублевых инструментах на фоне сохраняющихся высоких ставок и ограниченного спроса на валютное кредитование.

Роман Лаврухин