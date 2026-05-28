Выдача ипотеки на Ставрополье выросла почти вдвое в начале 2026 года

В первом квартале 2026 года банки выдали жителям Ставропольского края ипотечные кредиты на сумму около 14 млрд руб., что на 82,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в ставропольском отделении Южного ГУ Банка России.

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов за январь—март составило 3,4 тыс. против примерно 2 тыс. годом ранее. В регуляторе связывают рост с постепенной адаптацией рынка к новым условиям кредитования и сохраняющимся спросом на жилье.

Одновременно в регионе выросли объемы потребительского кредитования. По данным Банка России, в первом квартале 2026 года ставропольцам выдали 68,6 млрд руб. кредитов на потребительские цели, что на 22,3% больше, чем годом ранее.

На фоне роста кредитной активности увеличивается и объем просроченной задолженности населения. По состоянию на 1 апреля просрочка по потребительским кредитам в Ставропольском крае достигла 28,4 млрд руб. За последние 12 месяцев показатель вырос примерно на 2 млрд руб.

Аналитики отмечают, что рынок кредитования в 2026 году восстанавливается после резкого охлаждения прошлого года, однако качество кредитного портфеля постепенно ухудшается. По мнению экспертов, рост просрочки связан с высокой долговой нагрузкой населения, инфляционным давлением и сохраняющейся высокой стоимостью обслуживания кредитов. При этом ипотечный сегмент продолжает поддерживаться государственными программами и спросом на первичное жилье.

Валерий Климов