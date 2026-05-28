Рыцарей Эрмитажа защитят противоударным стеклом от посетителей

Государственный Эрмитаж объявил конкурс на реставрацию Рыцарского зала — одного из самых популярных у посетителей. Максимальная стоимость работ составляет 19,4 млн рублей. Об этом следует из материалов на сайте госзакупок, обратила внимание «Фонтанка».

Экспонаты традиционно показывали без витрин

Фото: George Shuklin / Wikimedia

Помимо реставрации мрамора, лепнины, позолоченных элементов и паркета проектировщик должен предусмотреть установку прозрачных противоударных экранов высотой 1,3 метра вокруг композиций «Рыцари на конях». Эти экспонаты традиционно показывали без витрин, и теперь их решено отгородить от зрителей.

Стекло должно иметь антибликовое покрытие и отсекать часть зала с открытой экспозицией. Также в рамках реставрации планируется раскрыть дверной проем в Лоджию Рафаэля. Конкурс был объявлен 25 мая.

Карина Дроздецкая

