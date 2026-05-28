ПривЖД взыскала ущерб с виновника ДТП с поездом в Саратовской области

Приволжская железная дорога взыскала ущерб с автомобилиста, спровоцировавшего ДТП 10 февраля этого года на перегоне между станциями Лысые Горы и Калининск-Саратовский. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

В феврале ПривЖД писала, что рельсовый автобус «Аткарск – Калининск» столкнулся с легковой машиной, водитель которой выехал на пути перед самым поездом. Машинист успел применить экстренное торможение, жертв удалось избежать, но состав задержался на полчаса.

Железнодорожники оценили ущерб в 23 тыс. руб., суд встал на их сторону. Помимо компенсации, нарушителю грозит административная ответственность по факту нарушения правил движения через железнодорожные пути (ст. 12.10 КоАП): штраф 5 тыс. руб. или лишение прав до полугода.

Нина Шевченко