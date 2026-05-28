Нетрезвая женщина укусила сотрудника полиции в Ленобласти

Жительница Приозерского района Ленинградской области предстанет перед судом по делу о применении насилия к сотруднику полиции. По версии следствия, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и во время личного досмотра укусила правоохранителя, сообщили в региональном управлении СКР, расследование уголовного дела завершено.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обвинение предъявлено 40-летней местной жительнице. Следствие указывает, что инцидент произошел 24 апреля. Сотрудник ОМВД по Приозерскому району проводил личный досмотр, когда женщина укусила его за руку. В прокуратуре Ленинградской области уточнили, что пострадало правое предплечье полицейского. Медики зафиксировали ссадины, которые не были признаны опасными для здоровья.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Матвей Николаев