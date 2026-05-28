В Первоуральске отремонтировали гидроузел на Верхне-Шайтанском водохранилище

В Первоуральске завершен капитальный ремонт гидроузла на Верхне-Шайтанском водохранилище. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, он является ключевым источником питьевой воды для жителей города.

По словам губернатора Дениса Паслера, Верхне-Шайтанский гидроузел был введен в эксплуатацию в 1965 году. На его обновление было направлено 50,2 млн руб., из которых почти 30 млн руб. были привлечены из федерального бюджета. «Работы на значимом для Первоуральска гидроузле начались в 2025 году, и к сегодняшнему дню там капитально отремонтированы конструкции рабочих затворов, восстановлены системы управления и индикации»,— рассказал Денис Паслер.

В 2026-2027 годах в Свердловской области запланированы капитальные ремонты еще пяти гидротехнических объектов. В частности, работы проведут на Байкаловском гидроузле, где планируется обновить плотину, паводковый водосброс и ограждающую дамбу, а также установить новые барьерные ограждения. Кроме того, модернизация затронет гидротехнические сооружения на реке Патрушихе (пруд «Спартак»), Нижне-Синячихинский гидроузел на реке Синячихе в Алапаевском районе, Вязовское водохранилище на реке Вязовке в городском округе Дегтярск и Сысертское водохранилище на реке Сысерти.

Полина Бабинцева