В Коми объявили штормовое предупреждение

В ближайшие часы в республике ожидается резкое ухудшение погоды. Штормовое предупреждение действует до 22:00 в Сыктывкаре и большинстве районов, сообщает главное управление МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, местами пройдет мощная гроза и ливень (до 49 мм осадков), возможен град. Порывы ветра могут достигать 23 м/с. Под угрозой, помимо столицы, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы.

МЧС призывает жителей соблюдать правила безопасности и при необходимости звонить по телефонам 101 или 112.

Карина Дроздецкая