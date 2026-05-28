Школьника в Нижнем Тагиле отправили на шесть лет в колонию за убийство

Пригородный районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 15-летнему жителю поселка Горноуральский, признав его виновным в убийстве местной жительницы Натальи Кирьяновой из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его отправили в колонию на шесть лет и четыре месяца, также ему на год ограничат свободу, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пригородный районный суд Нижнего Тагила Фото: Пригородный районный суд Нижнего Тагила

Инцидент произошел 6 января. Наталья Кирьянова шла из магазина с покупками для рождественского стола — подросток напал на незнакомую ему женщину в подъезде и дважды ударил ножом в живот. Она смогла добраться до квартиры, где родные вызвали медиков, но скончалась в больнице через несколько дней. Школьника задержали и отправили под домашний арест, однако он совершил побег дважды. На это он решился, когда узнал о смерти потерпевшей, и оставил отцу записку о том, что не совершал преступления.

В ходе процесса защита настаивала на оправдании подсудимого, а сам подросток в последнем слове не признал вину и не выразил раскаяния. Суд учел тяжесть преступления и законодательные ограничения при назначении наказания несовершеннолетнему. Кроме того, в пользу родственников погибшей взыскана компенсация морального вреда на 1,5 млн руб. Приговор в силу не вступил.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, были проведены судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая экспертизы. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий.

Ирина Пичурина