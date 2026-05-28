В Петербурге 17-летний курьер обманул пенсионера на 900 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, юноша выполнял роль курьера и забрал сбережения у 92-летнего петербуржца. Ущерб составил 900 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант отпущен под подписку о невыезде.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие устанавливает организаторов преступной схемы.

Кирилл Конторщиков