В Сочи ожидаются грозы и двухметровые волны

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью и утром 29 мая ожидается гроза. Днем и до конца суток 29 мая специалисты прогнозируют усиление западного и северо-западного ветра, сообщают синоптики. Местами порывы могут достигать 15–20 м/с.

Днем 29 мая, а также 30 и 31 мая на участке Магри—Веселое ожидается усиление волнения моря до четырех баллов с высотой волн 1,3–2 м.

Жителям и гостям курорта рекомендовано предпринять меры предосторожности. Автомобили не стоит оставлять под деревьями и временными конструкциями. Отдыхающим советуют воздержаться от отдыха на берегу моря. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край 28 мая оказался в зоне интенсивных ливней, связанных с холодным фронтом циклона-гиганта. Пик непогоды пришелся на середину дня. Всего за сутки в регионе ожидалась треть месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».

В зоне интенсивных ливней оказались север Предуралья и Кубань. В Краснодаре небольшие дожди начались утром, а в середине дня непогода достигла максимального размаха. Интенсивность осадков достигала 7–9 мм за три часа. К исходу дня в осадкомеры города попало более декадной нормы осадков. В краевой столице ожидались подтопления, на реках региона впоследствии могут сформироваться паводковые волны.

Огромный циклон североатлантического происхождения испортил погоду на большей части Европейской территории России, в том числе в Южном федеральном округе. В Краснодарском крае ожидались мощные ливни. Оперативные службы края перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Мария Удовик