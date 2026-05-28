В ростовском парке Плевен начали демонтировать аттракционы после решения суда

В Ростове-на-Дону начался демонтаж аттракционов в парке Плевен, который ранее по решению суда был возвращен в муниципальную собственность. Информацию о начале работ местные жители опубликовали в социальных сетях.

Конфликт вокруг парка продолжается с осени 2025 года. Жители города выступали против размещения на территории торговых павильонов и аттракционов, указывая на сокращение зеленых зон и вырубку деревьев и кустарников.

В марте 2026 года арбитражный суд удовлетворил иск департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону и постановил расторгнуть договор аренды с компанией «Мив». В администрации города заявляли, что арендатор не выполнил предусмотренные договором инвестиционные обязательства.

Компания «Мив» не согласилась с судебным решением и намерена его обжаловать. Рассмотрение жалобы назначено на 2 июня. Власти Ростова ранее также сообщили, что после возврата территории в муниципальную собственность парк больше не планируется передавать в аренду частным операторам.

Валерий Климов