Власти Краснодара подготовили 32 единицы техники к ликвидации последствий дождей

Власти Краснодара сообщили о готовности 32 единиц техники и 17 мотопомп для ликвидации последствий прогнозируемых сильных дождей, а также о создании пункта временного размещения жителей в случае чрезвычайной ситуации. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание специалисты уделяют наполнению Краснодарского водохранилища, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Дежурная смена Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) мониторит паводковую обстановку. Организовано взаимодействие с Краснодарским водохранилищем, налажен обмен данными об объемах притока, аккумуляции и сбросе воды. Дополнительно ведется видеонаблюдение за уровнем воды в Западном округе и визуальный контроль в районе станицы Елизаветинской.

«В случае возникновения чрезвычайной ситуации мы готовы развернуть пункт временного размещения жителей. Эвакуированных обеспечат спальными местами, питанием и питьевой водой, психологической поддержкой»,— сообщили в МЦУ.

В зоны возможных подтоплений уже направлена техника. Также дежурит аварийная бригада, обслуживающая насосные станции.

Алина Зорина