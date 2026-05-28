Суд в Сочи приговорил экс-полицейского к 9 годам колонии за взятку

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по городу Даниилу Калюжному. Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий совместно с коллегой Максимом Слядневым. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Установлено, что в январе 2025 года подсудимые без законных оснований провели осмотр торгового павильона, приостановив его работу, с целью поиска нарушений при продаже табачной продукции. Результаты осмотра, не выявившие нарушений, полицейские не зафиксировали.

Приехавшему владельцу павильона Калюжный предложил передать взятку в размере 160 тыс. руб. за отказ от будущих проверок. Предприниматель, опасаясь последствий для бизнеса, согласился и передал требуемую сумму. После получения денег полицейский потребовал регулярных выплат, угрожая проверками еще трех принадлежащих предпринимателю точек. Общая сумма требований составила 200 тыс. руб., которые Калюжный согласился разбить на ежемесячные платежи по 50 тыс. руб.

Потерпевший сообщил о вымогательстве в УФСБ России по Краснодарскому краю, после чего подсудимого задержали при получении денег.

Суд назначил Калюжному наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 6 лет и лишением звания старшего лейтенанта полиции. С осужденного взыскано 360 тыс. руб. — сумма, эквивалентная полученным в результате преступлений средствам.

Слядневу, с учетом признания вины и деятельного раскаяния, назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на 2 года 6 месяцев и лишением звания капитана полиции. Приговор не вступил в законную силу.

