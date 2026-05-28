В Дагестане после ливней обрушились пролеты моста через реку Чирагчай

В Дагестане в результате продолжительных дождей и подъема уровня воды в реке Чирагчай обрушились несколько пролетов 17-арочного моста в селе Касумкент. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, причиной обрушения стало резкое повышение уровня воды на фоне многодневных ливней. Часть конструкции моста обрушилась в реку.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные и дорожные службы, движение в районе происшествия ограничено.

Сильные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки и в других регионах страны. В Ингушетии оперативные службы проводят эвакуацию жителей подтопленных домов в сельском поселении Троицкое. В Бурятии после выхода реки из берегов были подтоплены жилые дома в селе Утата Закаменского района.

На Северном Кавказе в ряде регионов продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильных дождей и риска подъема уровня воды в реках.

Валерий Климов