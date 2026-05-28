Росимущество выставило на торги 99,98% акций «Агрокомбината "Тепличный"»

Росимущество объявило о проведении голландского аукциона по продаже крупного корпоративного актива, обращенного в доход Российской Федерации в судебном порядке. На торги выставлен пакет акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"» в количестве 99,98% уставного капитала. Основной вид деятельности предприятия — выращивание овощей закрытого грунта — томаты и огурцы. Общая площадь теплиц комбината составляет 32,6 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Снижение цены в ходе аукциона может достичь 50% от начальной цены продажи, или 1 401 805 500 руб. Шаг понижения цены определен в 10% от начальной цены, что составляет 280 361 100 руб. Шаг повышения цены установлен на уровне 5% от начальной цены, или 140 180 550 руб. Повышение применяется при условии, что несколько участников подтвердят цену на шаге снижения.

Для участия необходимо подать заявку на площадке «Росэлторг» и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов — 560 722 200 руб. Голландский аукцион признается состоявшимся при участии двух и более покупателей, подавших заявку и внесших задаток, а также предоставивших полный комплект документов согласно документации торгов.

Прием заявок на участие продлится до 22 июня 2026 года, а сам аукцион состоится 25 июня 2026 года.

Алина Зорина