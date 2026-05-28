Создание университетского кампуса в Кировской области обойдется в 40 млрд рублей

Общий объем инвестиций в создание кампуса мирового уровня в Кировской области составит порядка 40 млрд рублей. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщил губернатор региона Александр Соколов.

По его словам, запуск кампуса, намеченный до 2031 года, рассматривается как ключевое конкурентное преимущество в борьбе за квалифицированные инженерные кадры. Соответствующая заявка уже подана в Минобрнауки России, итоги конкурса подведут в октябре. Проект объединит три источника финансирования: федеральный грант, средства концессионера и областное софинансирование.

«Это будет нашим конкурентным преимуществом, потому что сейчас самый большой дефицит ресурсов — это однозначно квалифицированные кадры», — отметил губернатор.

Основными профилями кампуса станут «Станкостроение», «Химическая промышленность и электрохимическая энергетика», «Промышленные биотехнологии и биофармацевтика», «Социальная архитектура».

Влас Северин