Эксперт: к концу года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 13%

К концу 2026 года вероятно снижение ключевой ставки с 14,5 до 13%, что аналогично отразится на динамике кредитных и депозитных ставок, считает руководитель «Абсолют Банка» в Краснодаре Денис Демьяненко.

Как отмечает господин Демьяненко, любое снижение ставки делает доступнее кредитные ресурсы для бизнеса, но этот уровень все еще будет достаточно высоким. «Явное оживление кредитования возможно на уровне ключевой ставки меньше двузначного. Но не факт, что к нему мы придем даже по итогам следующего года. Поэтому спрос на альтернативы кредитам — в первую очередь на факторинг и гарантии — сохранится»,— комментирует собеседник издания.

По словам Дениса Демьяненко, в Краснодаре клиенты банков сохраняют взвешенный подход к кредитной и процентной нагрузке в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Банки со своей стороны вынуждены очень тщательно мониторить риски. Кредитные продукты по-прежнему остаются достаточно дорогими в целом по рынку, что соответственно отражается на их доступности. Тем не менее, есть компании, которые изначально закладывают в расчет высокие ставки и получают кредитные средства.

«Мы прогнозируем, что во второй половине 2026 года будут особенно востребованы "нишевые продукты" и гибкие решения для бизнеса»,— резюмирует Денис Демьяненко.

Напомним, эксперты ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки. Как считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5%. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Сергей Емельянов