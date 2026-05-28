Туристам, не вылетевшим на Кубань, туроператоры продлевают проживание в Анталье

Туроператоры Anex и «Интурист» за свой счет продлевают проживание тысячам российских туристов, застрявших в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, и организуют их вывоз бортами других перевозчиков. Отмена рейсов привела к тому, что на курортах Турции застряли путешественники, которые не смогли вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города, сообщает Российский союз туриндустрии.

Туроператоры, которые работали с авиакомпанией, сейчас продлевают туристам проживание за свой счет и ищут варианты замены рейсов. Тем, кто находится в России, предлагают перенести даты вылета.

Ранее Росавиация сообщила, что Air Anka, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, продала свои провозные емкости туроператору Anex до конца октября. По данным ведомства, по согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются. При этом в ведомстве подчеркнули, что дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет и свои провозные емкости туроператору предлагали российские авиакомпании.

Заказчики чартеров на самолетах Air Anka — Anex и «Интурист» — организуют вывоз туристов самолетами других авиакомпаний.

«Предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, перенести даты поездки или оформить возврат. Со всеми заявками работаем точечно, и подбирается наиболее выгодный для туристов вариант»,— сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева.

По словам директора по связям с общественностью компании «Интурист» Дарьи Домостроевой, все туристы размещены в отелях и ожидают информации о вылетах. «В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально, в каждом конкретном случае будет предложен свой вариант возврата, как это было в ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке»,— пояснила она.

Алина Зорина