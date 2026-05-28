Власти Ставрополья увеличат выплаты студентам-медикам до 30 тыс. рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал кадровый дефицит в здравоохранении одной из ключевых проблем региона и сообщил о новых мерах поддержки студентов-медиков. Об этом глава региона заявил в ходе ежегодного послания.

По словам губернатора, несмотря на действующие программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и систему целевого набора, прирост численности медицинского персонала в крае по итогам прошлого года составил лишь 1%.

Как отметил Владимир Владимиров, с 2014 года по целевому набору на специалитет поступили более 2,6 тыс. человек, еще около 1,2 тыс. — в ординатуру. С 2020 года в государственные медучреждения региона трудоустроились 544 выпускника специалитета и 574 врача после ординатуры.

Глава региона также сообщил, что в 2025 году более 4,8 тыс. специалистов медицинского и фармацевтического профиля прошли дополнительное профессиональное обучение. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился вдвое.

Для решения кадровой проблемы в марте 2026 года в крае был принят закон «О кадровом обеспечении медицины в 2026 и 2027 годах». Документ предусматривает меры поддержки для студентов и выпускников, планирующих работать в региональной системе здравоохранения.

В частности, законом предусмотрены компенсация расходов на обучение и ежемесячная выплата студентам в размере 30 тыс. руб.

Владимир Владимиров поручил профильному министерству в течение ближайших двух лет контролировать реализацию закона и при необходимости оперативно вносить изменения для повышения эффективности мер поддержки.

Валерий Климов