На Ставрополье в 2026 году закупят 73 автобуса для муниципалитетов

Власти Ставропольского края в 2026 году планируют приобрести 73 автобуса большой и средней вместимости для муниципальных маршрутов. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в ходе ежегодного послания.

По словам главы региона, объем финансирования проекта составит около 500 млн руб. Закупка транспорта станет частью программы модернизации транспортной инфраструктуры края.

Владимир Владимиров отметил, что работа по обновлению транспортной системы в регионе продолжается. За последние полтора года в крае были введены в эксплуатацию два новых аэровокзальных терминала, а также обновлен городской электротранспорт.

В частности, в Ставрополе на маршруты вышли новые троллейбусы, а в Пятигорске — новые трамваи. В 2025 году, как заявил губернатор, власти также намерены продолжить обновление общественного транспорта в муниципальных округах.

Валерий Климов