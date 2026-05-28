Жители Ставрополья сдали в банки более 1,5 тонны монет за время Монетной недели

В ходе апрельской Монетной недели жители Ставрополья принесли в финансовые учреждения свыше полутора тонн монет, обменяв их на банкноты без взимания дополнительной платы, сообщает Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления ЦБ РФ.

Весенняя кампания по возвращению металлических денег в оборот, проходившая на территории Ставропольского края в апреле 2026 года, завершилась значительными результатами. Как сообщили организаторы, местное население извлекло из домашних накоплений более 320 тыс/ монетных единиц общей стоимостью около двух миллионов рублей. Этот показатель вдвое превысил итоги аналогичного мероприятия, проведенного осенью прошлого года.

Процедура обмена была организована не только в банковских отделениях, но и на площадках розничных сетей региона. К акции подключились 59 филиалов кредитных организаций и 464 магазина в различных населенных пунктах края. Примечательно, что ряд торговых точек принял решение продолжить прием мелочи для обмена даже после официального завершения сбора. Сведения о таких адресах размещены на интернет-портале монетнаянеделя.рф.

Эксперты Центрального банка России отмечают, что для вовлечения разменных монет в экономический оборот не требуется дожидаться специально объявленных периодов. Достаточно регулярно использовать монету при расчетах за товары и услуги, не отправляя ее на длительное хранение в копилки. По мнению представителей регулятора, подобная практика упрощает денежные операции и способствует сокращению государственных расходов на изготовление новых металлических денежных знаков.

Социально-экономический эффект от проведенной кампании, по словам аналитиков, заключается в снижении нагрузки на монетный двор и оптимизации наличного денежного обращения в регионе. Вовлечение в оборот полутора тонн металла позволяет уменьшить объемы чеканки, что в конечном итоге сказывается на бюджетной экономии.

Станислав Маслаков