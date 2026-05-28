В Ростовской области ускорился рост цен на бензин и дизтопливо

Средняя стоимость автомобильного топлива в Ростовской области за неделю с 19 по 25 мая выросла на 29 коп. и достигла 68,94 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Наиболее заметно за отчетный период подорожало дизельное топливо — на 47 коп., до 74,12 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 33 коп. и достиг 71,34 руб. за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась на 24 коп., до 64,32 руб., а АИ-98 — на 29 коп., до 93,58 руб. за литр.

Средняя цена топлива в Ростовской области оказалась немного ниже среднего показателя по Южному федеральному округу, который составил 69,87 руб. за литр.

Самое дорогое топливо среди регионов ЮФО зафиксировано в Крыму и Севастополе, где средняя стоимость бензина составила 81,04 руб. и 80,92 руб. за литр соответственно. В соседних с Ростовской областью регионах цены остаются ниже: в Волгоградской области средняя стоимость бензина составила 68,02 руб., в Астраханской области — 68,26 руб., в Калмыкии — 68,56 руб. Немного выше цены в Краснодарском крае — 69,13 руб. и в Адыгее — 70,64 руб. за литр.

Рост цен на топливо в регионе продолжается на фоне общероссийской динамики увеличения оптовых цен на нефтепродукты и сезонного роста спроса в преддверии летнего периода.

Валерий Климов