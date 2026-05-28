Жительница Ульяновска отдала мошенникам 3 млн рублей

В Заволжском районе Ульяновска полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила в четверг пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, накануне в дежурную часть заволжского отдела полиции обратилась 68-летняя жительница Ульяновска, сообщившая, что стала жертвой мошенничества.

По словам потерпевшей, в мессенджере она получила от якобы бывшего работодателя сообщение о перерасчете пенсии. Поэтому, не задумываясь, продиктовала свои персональные данные и код из поступившего СМС-сообщения звонившему. Через некоторое время женщине стали поступать звонки мошенников, которые представлялись сотрудниками портала «Госуслуги», прокуратуры и казначейства, заявляя, что личный кабинет на «Госуслугах» у женщины якобы взломан и мошенники снимают ее деньги со счета в банке, а также оформляют на нее кредиты чтобы переводить их террористическим организациям, за что женщине якобы грозит уголовная ответственность. Злоумышленники убедили женщину, что ее личный кабинет взломан и мошенники оформили на нее несколько кредитов. Поэтому в целях пресечения несанкционированных действий ей необходимо перевести все свои сбережения на «безопасный» счет. Потерпевшая, следуя указаниям мошенников, сняла все свои средства — 2,9 млн руб. — и перевела их мошенникам.

Специалисты отмечают, что в реальности никто личный кабинет на «Госуслугах» не взламывал (это легко проверить, войдя в свой личный кабинет), история с передачей мошенникам полученного кода сочиняется ими только для придания реальности взлома. Главная цель мошенников — напугать потенциальную жертву, подавить ее волю и лишить ее способности объективно оценивать ситуацию. Они предварительно изучают статус и места работы будущей жертвы, находят фото руководителя и очень умело создают аккаунт в мессенджере (теперь и в «Максе») аккаунт, действительно похожий на аккаунт бывшего руководителя, что и вводит потенциальную жертву в заблуждение. Однако выявить ложность аккаунта просто: обычно у такого «руководителя» контакт скрыт или номер телефона не соответствует тому, что имеется у начальника, кроме того, в аккаунте этого псевдоруководителя нет никаких предыдущих сообщений.

В УМВД рекомендуют при первых же сомнениях для надежности просто прекращать разговор с мошенниками и сообщать о случившемся по официальным номерам полиции.

Андрей Васильев, Ульяновск