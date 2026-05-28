Суд взыскал более 17 млн рублей за загрязнение почвы в Ставрополе

Шпаковский районный суд Ставропольского края удовлетворил иск о взыскании ущерба, причиненного почвам в результате несанкционированного складирования отходов. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Как установил суд, в ходе обследования земельных участков, расположенных в одном из садоводческих товариществ Ставрополя, были выявлены отходы производства и потребления, размещенные с нарушением природоохранного законодательства.

По данным суда, обнаруженные отходы относятся к пятому классу опасности. Размер причиненного почвам ущерба оценен более чем в 17 млн руб.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и постановил взыскать с ответчика сумму причиненного вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Валерий Климов