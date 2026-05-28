Прокуратура через суд потребовала освободить самовольно занятую землю на Ставрополье

Прокуратура Арзгирского района добилась через суд освобождения самовольно занятого муниципального земельного участка площадью около 900 кв. м. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Как установило надзорное ведомство в ходе проверки соблюдения земельного законодательства, индивидуальному предпринимателю был предоставлен в аренду участок на территории Арзгирского округа.

По данным прокуратуры, при установке ограждения коммерсант вышел за пределы арендованной территории и занял дополнительный муниципальный участок, не имея правоустанавливающих документов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на предпринимателя обязанности освободить незаконно занятую землю.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что фактическое исполнение решения находится на контроле.

Валерий Климов