Прокуратура через суд потребовала освободить самовольно занятую землю на Ставрополье
Прокуратура Арзгирского района добилась через суд освобождения самовольно занятого муниципального земельного участка площадью около 900 кв. м. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
Как установило надзорное ведомство в ходе проверки соблюдения земельного законодательства, индивидуальному предпринимателю был предоставлен в аренду участок на территории Арзгирского округа.
По данным прокуратуры, при установке ограждения коммерсант вышел за пределы арендованной территории и занял дополнительный муниципальный участок, не имея правоустанавливающих документов.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на предпринимателя обязанности освободить незаконно занятую землю.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В прокуратуре отметили, что фактическое исполнение решения находится на контроле.