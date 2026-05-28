Судья из Калининграда подозревается в получении взятки в крупном размере

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. По версии следствия, он мог получить взятку в размере 1 млн рублей за принятие судебного решения в пользу одной из сторон. Дело расследуется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурант работает в Арбитражном суде Калининградской области с 2006 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фигурант работает в Арбитражном суде Калининградской области с 2006 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда, соответствующее решение коллегия приняла по итогам рассмотрения представления председателя Следственного комитета РФ. В ходе заседания представитель СК заявил, что речь идет о преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, судья Сергей Ефименко мог получить 1 млн рублей от ответчика по одному из дел, деньги передавались через посредников. Взамен судья должен был принять решение в интересах заказчика.

Кирилл Конторщиков