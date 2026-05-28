На Ставрополье с начала года зарегистрировали более 1,6 тыс. случаев острых отравлений

С начала 2026 года в Ставропольском крае зарегистрировано более 1,6 тыс. случаев острых отравлений различными веществами. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, спасти не удалось 139 человек. Наибольшее число летальных случаев — 79 — пришлось на отравления химическими веществами, товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и пищевыми продуктами.

Еще 28 человек, по информации санитарного ведомства, скончались после употребления нелегальной или произведенной в домашних условиях алкогольной продукции. Отравления наркотическими веществами стали причиной смерти 20 человек.

В структуре всех зарегистрированных отравлений около 34% пришлось на химические вещества, почти 27% — на лекарственные препараты. На третьем месте оказалась спиртосодержащая продукция с долей около 25%.

В Роспотребнадзоре также отметили, что почти в половине случаев — 47% — речь шла о преднамеренных отравлениях. Еще в 34,8% ситуаций отравления произошли случайно, в том числе из-за алкогольного опьянения, ошибочного приема лекарств, самолечения, техногенных происшествий или контакта с ядовитыми растениями и животными.

