Самарский филиал крупной пивоваренной компании получил знак «Самарский продукт»

Самарский филиал пивоваренной компании «Балтика» получил сертификат минпрома Самарской области на право использования региональной символики «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт», сообщили в правительстве региона.

Символика «Сделано в Самарской области» и «Самарский продукт» утверждена в 2018 году. Цель проекта — способствовать продвижению локальной продукции, расширению рынков сбыта и увеличению объемов производства. Право использовать знак имеют 464 предприятия региона.

Как цитируют в областном правительстве слова врио министра промышленности и торговли региона Дениса Гуркова, крупные отечественные компании, размещая производство в Самарской области, продвигают признанную продукцию на местном рынке и, тем самым, обеспечивают рост промышленного производства, рабочие места и налоговые поступления.

