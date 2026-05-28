Санатории Кубани смогут получить господдержку после принятия закона о лечебных грязях

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который отменяет ограничение на получение мер финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых добычей лечебных грязей. Санатории, использующие такие природные ресурсы, теперь смогут рассчитывать на государственную помощь как малый бизнес. Как пишет в своих соцсетях председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, эта мера будет способствовать развитию санаторно-курортной инфраструктуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / yuriy_burlachko Фото: vk.com / yuriy_burlachko

По мнению спикера ЗСК, особое значение закон имеет для Кубани, где бальнеолечение является одним из ключевых направлений курортной отрасли. В крае широко представлены природные лечебные ресурсы, включая местные лечебные грязи и минеральные воды.

В структуре санаторно-курортных организаций Кубани работают 5 бальнеологических лечебниц, 123 бальнеологических и 97 грязевых отделений. Обустроено 55 питьевых бюветов с минеральной водой, 11 из них являются общедоступными. Ежегодно обновляются программы лечения, внедряются новые методики оздоровления, расширяется ассортимент медицинских услуг.

Господин Бурлачко также подчеркнул, что туристы на Кубани все чаще выбирают виды отдыха, доступные круглый год, и бальнеолечение входит в их число — наряду с традиционным летним пляжным и зимним горнолыжным отдыхом.

Законодательное Собрание и администрация края уделяют значительное внимание организации оздоровления отдыхающих с использованием бальнеологических ресурсов, что позволяет обеспечить круглогодичную загрузку здравниц.

«Принятый Государственной Думой закон важен для поддержки отрасли. Мы же на региональном уровне совместно с органами исполнительной власти, здравницами и инвесторами продолжим работу по освоению бальнеологических ресурсов края и перспективных для развития бальнеологии территорий»,— заявил Юрий Бурлачко.

Анна Гречко