На Ставрополье к 2030 году планируют обновить 250 школ

Власти Ставропольского края планируют к 2030 году провести модернизацию 250 школ. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания.

По словам главы края, масштабное обновление школьной инфраструктуры стало возможным благодаря президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений. В 2025 году в регионе капитально отремонтировали 35 школ, а в 2026 году планируется модернизировать еще 44 объекта.

Владимир Владимиров отметил, что впервые за последние десятилетия в крае ведется массовое обновление школьных зданий.

При этом губернатор обратил внимание на обращения жителей в социальных сетях, касающиеся использования новой инфраструктуры. По его словам, родители сообщают о случаях, когда спортивные залы и бассейны в обновленных школах используются не в полном объеме либо переводятся в коммерческий формат.

Глава региона поручил министерству образования Ставропольского края оперативно реагировать на подобные сигналы, выезжать на места и проводить встречи с родителями и заявителями.

По словам губернатора, вся создаваемая для детей инфраструктура должна использоваться для их развития вне зависимости от уровня доходов семей.

