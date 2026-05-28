Экипажу «КамАЗ-мастер» пришлось ремонтировать грузовик в китайской пустыне

Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Алмаза Ахмедова был вынужден ремонтировать грузовик прямо в китайской пустыне во время 9-го этапа ралли «Такла-Макан». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя команды Эдуарда Николаева, техника остановилась примерно за 45 км до финиша из-за технических проблем, предположительно связанных с перегревом и блоком управления двигателем. Экипажу удалось устранить неисправность и добраться до бивуака, потеряв около трех часов.

Другой представитель команды Богдан Каримов сохраняет лидерство в общем зачете после девяти спецучастков ралли. Вторым идет его партнер по «КамАЗ-мастер» господин Ахмедов.

