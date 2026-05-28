Летом спрос на аренду жилья в Казани может подняться на 50%

Летом в Казани из-за туристического потока и наплыва абитуриентов спрос на аренду жилья может увеличиться на 50% и более. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Столица Татарстана вошла в топ-3 самых востребованных городов России по числу бронирований вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. В майские праздники спрос на поездки в Казань вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Сейчас средняя стоимость посуточной аренды жилья в Казани составляет около 5,5 тыс. руб. за сутки. Чаще всего гости города арендуют однокомнатные квартиры и студии на 2–3 дня.

Анна Кайдалова