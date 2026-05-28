Школы Салехарда изменят названия

Из официальных наименований школ Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) уберут словосочетание «средняя общеобразовательная», следует из документа на сайте администрации.

Школы сменят названия с 15 июля. Учреждения также должны будут внести изменения в уставы, переоформить лицензии на право ведения образовательной деятельности и другие документы.

Всего будут переименованы пять школ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» получит название муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» — МБОУ «Школа №2» и так далее.

Ирина Пичурина