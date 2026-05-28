Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму объявили беспилотную опасность

На территории Республики Крым 28 мая объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас над территорией Крыма работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Согласно данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым и другими регионами ликвидировали 62 беспилотника. Беспилотники сбили также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей и над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина

Новости компаний Все