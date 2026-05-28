Экспорт чая из Краснодарского края в Израиль сократился до 0,5 т

За первые месяцы 2026 года экспорт чая из Краснодарского края снизился до 0,5 т, что на 3 т меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Продукцию отправляли только в Израиль. Импорт чая в регион снизился до 6,8 тыс. т, поставки сухофруктов также сократились — до 6,5 тыс. т. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным управления, импорт чая в Краснодарский край с начала 2026 года достиг 6,8 тыс. т. Отмечается, что основные поставки осуществлялись из Китая, Шри-Ланки, Индии и других стран.

При этом импорт сухофруктов — финика, кураги, чернослива, сушеного инжира и других — в 2026 году на Кубань составил 6,5 тыс. т, что на 7,9 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Основными странами-экспортерами сухофруктов являются Китай, Алжир, Тунис и другие государства.

«Крупных поставок сухофруктов за прошедший период 2026 года и за аналогичный период 2025 года не осуществлялось», — добавили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Алина Зорина