На Ставрополье анонсировали запуск 15 агропроектов на 18 млрд рублей в 2026 году

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе ежегодного послания дал распоряжение профильным ведомствам обеспечить всестороннее сопровождение пятнадцати аграрных инвестпроектов, совокупный бюджет которых приближается к 18 млрд руб., а запуск запланирован на следующий год.

Власти Ставрополья намерены сделать ставку на точечную поддержку крупных сельскохозяйственных инициатив. Согласно заявлению главы региона, озвученному в рамках послания, в 2026 году в крае начнется реализация 15 инвестиционных программ в агропромышленном комплексе. Ожидается, что совокупные вложения в отрасль составят порядка 18 млрд руб., что позволит создать около 800 новых рабочих мест для местных жителей.

Как сообщил Владимир Владимиров, портфель проектов включает производство лекарственных растений, закладку садов интенсивного типа, модернизацию системы мелиорации, а также строительство комбикормового завода и плодохранилища. Кроме того, в списке значатся проекты по развитию семеноводства, тепличных комплексов, мясного и молочного скотоводства, а также птицефабрик.

Особый акцент в своем выступлении губернатор сделал на двух стратегических направлениях: импортозамещении семенного фонда и расширении орошаемых земель. «В текущем году мы рассчитываем добиться ощутимого прогресса по линии замещения импортных семян. Планируем, что доля отечественной селекции кукурузы в севообороте превысит 50%, по подсолнечнику — достигнет 55%, по сахарной свекле — поднимется до 10,5%. Таким образом, мы последовательно снижаем зависимость от внешних поставок в чувствительной сфере закладки будущего урожая», — заявил глава региона.

В части мелиорации, по словам Владимира Владимирова, на 2026 год запланировано ввести в строй системы орошения на площади порядка 6,6 тыс. гектаров. Финансирование этих работ обеспечено за счет средств краевой казны и федерального бюджета — на эти цели удалось привлечь почти 1 млрд руб.

Губернатор также подчеркнул, что успехи в АПК неотделимы от комфорта проживания на селе. В связи с этим он поручил ответственным министерствам организовать адресное кураторство всех заявленных проектов, а также уделить повышенное внимание выполнению программы комплексного развития сельских территорий. Как прозвучало, инвестиции в эту программу в 2026 году составят около 250 млн руб.

«Инвестиции — это тот механизм, который приносит финансы в село, обеспечивает людей заработком и способствует улучшению бытовых условий. Наша сверхзадача — сделать так, чтобы жители оставались на своей земле, выбирали деревню как место для жизни и видели в ней собственные перспективы», — резюмировал Владимир Владимиров.

Станислав Маслаков