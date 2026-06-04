Куда отправиться на автомобиле летом

Когда по России едешь, красота, конечно, невероятная, буквально дух захватывает: небо синее, зеленые луга, особенно если это свободная дорога… Ну просто фантастика совершенно, получите огромное удовольствие!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров Алена Никольская

Фото: личный архив Режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров Алена Никольская

Фото: личный архив

Например, потрясающий совершенно по красоте Чуйский тракт на Алтае. Маршрут идет через Горный Алтай и включает перевалы, гейзерное озеро, термальные источники, марсианские горы, невероятно красивые скальные образования. Там есть дорогие отели, но, если не хочется отдавать сумасшедшие деньги за проживание, можно остановиться в гестхаусах или с палаткой. Но помним, что это место, где население следит за бережным отношением к природе и приветствует пристойное поведение приезжих.

Еще одно место — Кенозерский национальный парк в Архангельской области. Это один из самых маленьких биосферных заповедников ЮНЕСКО с уникальной природой, деревушками с русскими избами. Можно остановиться и почувствовать, будто вы переместились на лет сто пятьдесят назад.

Из мест ближе к Москве — прекрасный маршрут по Золотому кольцу. Города в хорошем состоянии, можно останавливаться, гулять, смотреть, планируя на каждый город по дню или больше, если есть возможность не торопиться. Также вариант — поездка в Калужскую область, в арт-парк «Никола-Ленивец». Это крупнейший в Европе парк современного искусства под открытым небом, огромная территория, инсталляции, прогулки, мастер-классы, велосипеды — отличный вариант на один-два дня.

Еще одно направление — усадьба Поленово в Тульской области, на берегу Оки. Тут очень атмосферное место, можно прогуляться, посмотреть главный дом, парк, провести приятный выходной.

Перед поездкой обязательно продумайте маршрут и приведите автомобиль в полный порядок. Нужно проверить двигатель, тормоза, подвеску, кондиционер, аккумулятор, уровень всех жидкостей — масла, тормозной жидкости, омывателя. Если планируете ехать по грунтовым дорогам, установите защиту картера. Обязательно возьмите с собой запаску, домкрат, насос, набор инструментов. Нельзя рассуждать в духе «машина вроде в порядке — поеду». Это риск, потому что в дороге может произойти нечто непредсказуемое, особенно там, где нет сервисов. И еще важно помнить, что если вы начинаете торопиться, то часто начинаете нервничать, и очень высок риск ошибок. Поэтому не торопитесь, оставляйте запас времени на непредвиденные ситуации. Это очень важно.

Алена Никольская, режиссер и продюсер канала National Geographic Channel, организатор авторских туров