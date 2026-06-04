Самые востребованные автодороги лета

К летнему сезону ключевой туристической артерией остается трасса М-12 «Восток», которая уже соединила Москву и Казань и постепенно продлевается в сторону Екатеринбурга. Это принципиально новая скоростная магистраль, которая сокращает время в пути почти вдвое по сравнению со старой М-7. Также активно используются уже построенные ранее скоростные трассы М-11 «Нева» (Москва—Санкт-Петербург) и М-4 «Дон» (Москва—Юг России). Важно, что в 2026 году тарифы на платных дорогах были проиндексированы на 3,5–15% из-за инфляции и роста затрат на содержание инфраструктуры, но в среднем цена остается в диапазоне 4–7 руб. за километр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Фото: Freedom Finance Global Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов

Фото: Freedom Finance Global

Наряду с экономией по сравнению с тратами на билеты на другие виды транспорта главный плюс путешествия на автомобиле — это гибкость. Можно менять маршрут, останавливаться в промежуточных точках и не зависеть от расписания. В условиях перегруженных аэропортов и роста цен на билеты это становится заметным преимуществом. Автомобиль позволяет выбирать время выезда, темп движения и маршрут.

Ну и дополнительный фактор в пользу автопутешествий — развитие дорожной инфраструктуры: современные трассы вроде М-12 и М-11 дают высокую среднюю скорость и комфорт. Ряд интересных направлений сейчас стали доступнее благодаря скоростным трассам.

Этим летом перед поездкой важно заранее рассчитать маршрут и бюджет, включая платные дороги и топливо. Лучше проверить тарифы и наличие транспондера — это позволяет экономить и проходить пункты оплаты без остановок. Также стоит учитывать сезонный фактор, так как летом основные трассы перегружены, поэтому лучше планировать выезд либо рано утром, либо ночью. Отдельный момент — это техническое состояние автомобиля. Перед длинной поездкой обязательно проверить тормоза, шины и уровень жидкостей, чтобы избежать лишних рисков в дороге. И, наконец, важно закладывать запас времени. Даже на скоростных трассах фактическое время в пути часто увеличивается из-за трафика, остановок и погодных условий.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global