Губернатор Владимиров потребовал привлечь на Ставрополье 430 млрд рублей инвестиций

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе ежегодного обращения к органам власти поставил перед региональным правительством амбициозную задачу: к концу 2026 года довести объем инвестиций в экономику до 430 млрд руб., одновременно ужесточив контроль за расходованием бюджетных средств.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В своем послании, посвященном ключевым направлениям бюджетной политики, глава региона обозначил безусловные приоритеты, которые останутся неизменными. В первую очередь, речь идет о полном и своевременном выполнении социальных обязательств перед населением. Эти направления, по словам губернатора, будут финансироваться в первоочередном порядке.

Однако достижение социальных целей невозможно без устойчивого экономического фундамента. В этой связи Владимир Владимиров предъявил жесткие требования к руководителям всех уровней. Он распорядился обеспечить безупречную финансовую дисциплину, подчеркнув, что каждый случай нецелевого или неэффективного использования казенных средств будет расследоваться индивидуально, а виновные понесут максимально суровое наказание.

Центральным пунктом обращения стал вызов, брошенный экономическому блоку краевого правительства. «Задача Министерства экономического развития — гарантировать выполнение утвержденного инвестиционного плана, — заявил Владимир Владимиров. — В текущем году совокупный объем капиталовложений обязан составить 430 миллиардов рублей». Губернатор отметил, что для достижения этой цели в регионе сохранят все действующие механизмы поддержки бизнеса, включая инфраструктурные субсидии и льготные режимы кредитования.

Параллельно с постановкой количественных показателей власти края подтвердили намерение продолжать реализацию масштабных проектов, уже находящихся в проработке. Среди наиболее значимых строек — возведение технопарка электронной промышленности в краевом центре, запуск завода по выпуску полимерных трубопроводных систем, а также серия проектов в области возобновляемой энергетики. Ожидается, что эти инициативы станут драйверами роста для промышленного сектора и позволят создать новые высокотехнологичные рабочие места.

Станислав Маслаков