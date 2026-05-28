Полицейскому припомнили премии

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела полиции №2 Александра Банникова к семи с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в двух преступлениях: в получении 100 тыс. руб. взятки от уроженцев Ближнего Востока за отказ возбуждать дело по факту избиения директора базы отдыха «Золотые пески» в декабре 2024 года. Также его осудили за превышение должностных полномочий – по данным прокуратуры, он собирал с подчиненных часть премий, якобы для глав отделов полиции, которые не могли получать надбавку из-за дисциплинарных взысканий, но деньги присвоил себе. Свою вину он не признал.



Фото: Прокуратура Свердловской области

28 мая Кировский райсуд Екатеринбурга признал бывшего начальника отдела полиции №2 Екатеринбурга Александра Банникова виновным в одном эпизоде получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и нескольких эпизодах превышения полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии общего режима и лишил звания полковника полиции.

Каждое из инкриминируемых ему преступлений датируется декабрем 2024 года. По данным следствия, 17 декабря Важа Гомоян и Раджа Джавоян поссорились с директором базы отдыха «Золотые пески» в Екатеринбурге, потому что не хотели уходить с территории после закрытия. Ссора переросла в драку. Сообщалось, что Раджа Джавоян первым ударил потерпевшего в грудь. После чего директор, испугавшись, выбежал из гостевого дома, но осужденные последовали за ним. Потерпевший, заметив это, достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух. Его оппоненты якобы этого не испугались, и тогда директор решил выстрелить в Раджу Джавояна. Но пистолет быстро отобрали, а директора избили.

Через два дня в служебном кабинете Александра Банникова Важа Гомоян и Раджа Джавоян предложили 100 тыс. руб. взятки за непроведение проверки по факту побоев директора турбазы. Силовик согласился и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Позже Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Раджу Джавояна и Важу Гомояна к шести годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Второе преступление экс-полицейский совершил также в декабре 2024 года. Как сообщили в свердловской прокуратуре, Александр Банников дал указание подчиненным сотрудникам о передаче ему денег из средств разовой премии за 2024 год. Якобы средства он хотел распределить между руководителями отдела полиции №2, у которых были дисциплинарные взыскания, и они не могли получить премии. В результате от 15 подчиненных он получил в общей сумме 457 тыс. руб. и присвоил их себе.

Сообщалось, что сразу после задержания силовика уволили из органов внутренних дел.

Артем Путилов