Самые доходные и ликвидные выпуски высокодоходных облигаций

|
|Эмитент
|Выпуск
|Объем в обращении (млрд руб.)
|Дата размещения
|Дата погашения
|Дата оферты
|Купон (%)
|Цена ср.взв. (%)
|Доходность ср.взв. (%)
|Спрэд к КБД ОФЗ (б. п.)
|Объем торгов (млн руб.)
|«Эффективные технологии»
|ЭффТех1P2
|0,36
|17.03.2025
|13.03.2028
|
|26,5
|97,29
|31,56
|1839,58
|8,95
|«Энергоника»
|ЭНИКА 1Р06
|0,30
|23.05.2025
|27.04.2030
|
|27
|102,83
|28,64
|1535,67
|5,86
|«Электрорешения»
|ЭЛРЕШ 1Р3
|0,74
|25.02.2026
|19.08.2027
|
|23,5
|99,67
|26,57
|1347,12
|15,40
|«ХРОМОС Инжиниринг»
|ХРОМОС Б4
|0,26
|29.12.2025
|13.12.2028
|
|24,5
|101,63
|26,40
|1307,08
|6,92
|«Уральская сталь»
|УралСт1Р06
|2,39
|13.10.2025
|31.03.2028
|
|20,5
|96,47
|25,34
|1214,94
|11,08
|Транспортная лизинговая компания
|ТЛК 1Р2
|0,20
|06.05.2025
|20.04.2028
|18.05.2026
|24
|99,09
|49,87
|3563,44
|5,28
|«Тальвен»
|ТАЛЬВЕН Б1
|0,56
|15.12.2025
|11.12.2028
|
|22
|97,12
|25,64
|1229,97
|16,44
|«Элит Строй»
|Страна2Р2
|1,00
|30.01.2026
|24.07.2027
|
|25,25
|102,81
|25,08
|1198,95
|5,56
|«Сергиевское»
|СЕРГВ БО-2
|0,15
|27.01.2026
|06.12.2035
|31.01.2028
|25
|100,63
|26,91
|1375,18
|14,85
|Группа компаний «Сегежа»
|Сегежа3P6R
|7,00
|08.08.2025
|25.01.2028
|
|23,5
|97,05
|28,87
|1572,21
|17,39
|ТД РКС
|РКС2Р8
|0,24
|29.04.2026
|13.04.2029
|
|25,5
|100,14
|28,62
|1523,36
|13,61
|«Реиннольц»
|Реиннол1P4
|0,25
|04.12.2025
|28.11.2030
|
|24
|89,35
|33,02
|1967,34
|28,83
|«Охта Групп»
|ОхтаГрБП03
|0,50
|11.10.2023
|07.10.2026
|
|14
|94,11
|32,53
|1910,70
|5,30
|«Оил Ресурс»
|ОилРес1P2
|3,00
|01.08.2025
|06.07.2030
|
|28
|96,75
|33,65
|2012,14
|33,91
|МИРРИКО
|МИРРИКО1P5
|0,44
|25.09.2025
|09.09.2028
|
|22,5
|98,3
|26,14
|1285,80
|12,72
|МГКЛ
|МГКЛ-1P7
|1,00
|06.02.2025
|11.01.2030
|
|30
|113,03
|27,57
|1407,80
|10,23
|«Л-Старт»
|Л-Старт1Р1
|0,18
|30.01.2026
|09.01.2030
|
|32
|102,76
|31,46
|1800,30
|7,28
|МФК «Лайм-Займ»
|ЛаймЗайм06
|2,00
|11.03.2026
|13.02.2031
|
|23,5
|102,73
|24,63
|1123,34
|8,53
|«Интел коллект»
|ИнтелК Б02
|1,00
|15.04.2026
|20.03.2031
|
|23,25
|101,01
|25,32
|1190,46
|7,63
|АПРИ
|АПРИ 2Р14
|5,00
|03.04.2026
|08.03.2031
|
|24,75
|98,4
|28,58
|1501,45
|55,10
|«АйДи Коллект»
|АйДиКол1P7
|1,70
|27.02.2026
|06.02.2030
|22.02.2028
|20,75
|100,19
|22,69
|951,53
|11,40
|Источник: оценки БК «Регион».