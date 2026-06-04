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Самые доходные и ликвидные выпуски высокодоходных облигаций

Эмитент Выпуск Объем в обращении (млрд руб.) Дата размещения Дата погашения Дата оферты Купон (%) Цена ср.взв. (%) Доходность ср.взв. (%) Спрэд к КБД ОФЗ (б. п.) Объем торгов (млн руб.)
«Эффективные технологии» ЭффТех1P2 0,36 17.03.2025 13.03.2028 26,5 97,29 31,56 1839,58 8,95
«Энергоника» ЭНИКА 1Р06 0,30 23.05.2025 27.04.2030 27 102,83 28,64 1535,67 5,86
«Электрорешения» ЭЛРЕШ 1Р3 0,74 25.02.2026 19.08.2027 23,5 99,67 26,57 1347,12 15,40
«ХРОМОС Инжиниринг» ХРОМОС Б4 0,26 29.12.2025 13.12.2028 24,5 101,63 26,40 1307,08 6,92
«Уральская сталь» УралСт1Р06 2,39 13.10.2025 31.03.2028 20,5 96,47 25,34 1214,94 11,08
Транспортная лизинговая компания ТЛК 1Р2 0,20 06.05.2025 20.04.2028 18.05.2026 24 99,09 49,87 3563,44 5,28
«Тальвен» ТАЛЬВЕН Б1 0,56 15.12.2025 11.12.2028 22 97,12 25,64 1229,97 16,44
«Элит Строй» Страна2Р2 1,00 30.01.2026 24.07.2027 25,25 102,81 25,08 1198,95 5,56
«Сергиевское» СЕРГВ БО-2 0,15 27.01.2026 06.12.2035 31.01.2028 25 100,63 26,91 1375,18 14,85
Группа компаний «Сегежа» Сегежа3P6R 7,00 08.08.2025 25.01.2028 23,5 97,05 28,87 1572,21 17,39
ТД РКС РКС2Р8 0,24 29.04.2026 13.04.2029 25,5 100,14 28,62 1523,36 13,61
«Реиннольц» Реиннол1P4 0,25 04.12.2025 28.11.2030 24 89,35 33,02 1967,34 28,83
«Охта Групп» ОхтаГрБП03 0,50 11.10.2023 07.10.2026 14 94,11 32,53 1910,70 5,30
«Оил Ресурс» ОилРес1P2 3,00 01.08.2025 06.07.2030 28 96,75 33,65 2012,14 33,91
МИРРИКО МИРРИКО1P5 0,44 25.09.2025 09.09.2028 22,5 98,3 26,14 1285,80 12,72
МГКЛ МГКЛ-1P7 1,00 06.02.2025 11.01.2030 30 113,03 27,57 1407,80 10,23
«Л-Старт» Л-Старт1Р1 0,18 30.01.2026 09.01.2030 32 102,76 31,46 1800,30 7,28
МФК «Лайм-Займ» ЛаймЗайм06 2,00 11.03.2026 13.02.2031 23,5 102,73 24,63 1123,34 8,53
«Интел коллект» ИнтелК Б02 1,00 15.04.2026 20.03.2031 23,25 101,01 25,32 1190,46 7,63
АПРИ АПРИ 2Р14 5,00 03.04.2026 08.03.2031 24,75 98,4 28,58 1501,45 55,10
«АйДи Коллект» АйДиКол1P7 1,70 27.02.2026 06.02.2030 22.02.2028 20,75 100,19 22,69 951,53 11,40
Источник: оценки БК «Регион».
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