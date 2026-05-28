Авиационная опасность объявлена в Туапсе

На территории Туапсинского округа объявили авиационную опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

В период действия авиационной опасности жителям Туапсинского округа необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Следует укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Если опасность настигла на улице, нужно спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, на подземной парковке или в подземном переходе. Оставаться в автомобиле опасно.

Ранее авиационная опасность была объявлена на всей территории Краснодарского края. Действует угроза падения взрывных устройств.

Алина Зорина