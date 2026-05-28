Авиационная опасность объявлена в Туапсе
На территории Туапсинского округа объявили авиационную опасность. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В период действия авиационной опасности жителям Туапсинского округа необходимо сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности. Следует укрыться в помещении без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Если опасность настигла на улице, нужно спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания, на подземной парковке или в подземном переходе. Оставаться в автомобиле опасно.
Ранее авиационная опасность была объявлена на всей территории Краснодарского края. Действует угроза падения взрывных устройств.