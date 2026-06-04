Знаменитые экономисты об идеях Туган-Барановского
- «Я ощутил глубокую симпатию к школе ученых, среди которых Туган-Барановский был первым и наиболее оригинальным, в особенности благодаря форме, в которую он сам облек свою теорию». Джон Мейнард Кейнс
- «Гораздо меньше осознано значение учения об инвестиционном спросе и о роли инвестиций в образовании доходов, разработанного в странах континентальной Европы Викселем, Туган-Барановским, Шпитгофом, Шумпетером и Касселем… Экономисты, которые делали особое ударение на роли инвестиций в основной капитал — Виксель, Туган-Барановский, Шумпетер, Кассель, Робертсон, Кейнс,— в то же время в разной степени подчеркивали, что образование капитала происходит не равномерно, а перемежающимися волнами». Элвин Хансен
- «Есть основания считать его одним из крупнейших умов среди экономистов первой четверти XX века; несомненно, он был первым русским экономистом, получившим международное признание». Алек Ноув
- «… Продвинул анализ делового цикла дальше Жюглара и Маркса». Уолт Уитмен Ростоу
- «… Наиболее выдающийся русский экономист того периода». Йозеф Шумпетер