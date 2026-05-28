В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность

Около 11:00 мск на территории Краснодарского края объявили авиационную опасность. Предупреждения об этом жители региона получили от РСЧС.

В данный момент на территории Кубани действует угроза падения взрывных устройств. Жителей и гостей города просят отойти от окон и укрыться в защищенном помещении — защитном сооружении, заглубленном помещении или в подвале.

Если авиационная опасность настигла на улице, следует укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности. Если вы находитесь в автомобиле, необходимо выйти из него и спрятаться в безопасном месте.

При обнаружении обломков взрывных устройств нельзя к ним подходить, следует звонить по номеру «112».

