Мэр Екатеринбурга рассказал о подготовке к отопительному сезону

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии администрации города обсудил итоги отопительного сезона и подготовку объектов ЖКХ к следующему зимнему периоду. О планах на ремонт он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он отметил, что протестировать и отремонтировать оборудование коммунальные службы должны до середины сентября. В этом сезоне планируется обновить 39,42 км теплосетей, 24,7 км электросетей, 37,57 км сетей водоснабжения и 10 км сетей водоотведения. Также специалисты должны заменить внутридомовые инженерные коммуникации и привести в порядок кровли, отмостки, фасады, загерметизировать межпанельные стыки домов.

«Чем качественнее будет проведена подготовительная работа, тем безопаснее и спокойнее для Екатеринбурга и его жителей пройдет очередной отопительный сезон»,— добавил господин Орлов.

Отопительный сезон 2025-2026 годов в Екатеринбурге начался 15 сентября и завершился 12 мая. Тепло было подано в 8,4 тыс. жилых домов.

Ирина Пичурина